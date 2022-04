Iuri Medeiros viu dois amarelos num minuto. "Será alvo de resolução interna"

Iuri Medeiros não deverá sair ileso da expulsão irresponsável na derrota do Sporting de Braga no terreno do Glasgow Rangers, por 3-1, esta quinta-feira, que ditou a eliminação da equipa portuguesa da Liga Europa.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador do Braga, Carlos Carvalhal, assumiu que o caso será tratado internamente.

"São assuntos internos do clube, dentro do grupo. São situações irrefletidas que não podem acontecer e serão alvo de resolução interna dentro da equipa", confirmou.

Iuri Medeiros foi expulso, no final da primeira parte do prolongamento em Glasgow, em menos de um minuto: viu o primeiro amarelo por uma falta e o segundo por protestos. Deixou o Braga com nove jogadores.