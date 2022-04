Final da Taça de Portugal está de regresso ao Jamor

As finais masculina e feminina da Taça de Portugal regressam ao Estádio Nacional, no Jamor, esta época. O anúncio foi feito, esta sexta-feira, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no site oficial.

Nas duas últimas temporadas, a final masculina da "prova rainha" foi disputada em Coimbra (com vitórias para FC Porto, em 2019/20, e Sporting de Braga, em 2020/21), devido à pandemia da Covid-19.

A final desta época está marcada para 22 de maio, às 17h15. FC Porto e Sporting (vantagem 2-1 para os dragões) disputam uma das meias-finais. Mafra e Tondela (3-0 para os beirões) discutem a segunda vaga.

O FC Porto-Sporting, da segunda mão, joga-se a 21 de abril, às 20h15, no Dragão, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. O Mafra-Tondela realiza-se um dia antes, às 20h15.

Final feminina volta a concretizar-se

A final feminina passou por mais peripécias: a de 2019/20 realizou-se em Aveiro, já em janeiro de 2021, e a edição 2020/21 da prova foi anulada.

Sporting de Braga e Sporting discutem uma vaga, Famalicão e Amora a outra. O jogo decisivo desta época será no dia 28 de maio, às 17h15.

Também terão lugar no Jamor as finais do Campeonato de Portugal, no dia 5 de junho, às 16h30, e da Liga 3, mais cedo, a 14 de maio, às 18h00.