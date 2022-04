Braga-FC Porto da jornada 31 marcado para o 25 de Abril

O jogo grande da jornada 31 do campeonato, entre Sporting de Braga e FC Porto, realiza-se no dia 25 de abril, às 18h00, uma segunda-feira, segundo o horário divulgado, esta sexta-feira, pela Liga.

No feriado do Dia da Liberdade, os adeptos também terão oportunidade de assistir ao Boavista-Sporting, marcado para as 20h30, no Estádio do Bessa.

O Benfica joga dois dias antes, no sábado, 23 de abril. Recebe o Famalicão às 18h00.

Os três jogos terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Horários da jornada 31



Sexta-feira, 22 de abril



20h15 Vizela - Arouca

Sábado, 23 de abril

15h30 Portimonense – Moreirense

18h00 Benfica – Famalicão

18h00 Santa Clara – Marítimo

20h30 Gil Vicente – Paços de Ferreira

Domingo, 24 de abril

18h00 Estoril Praia – Belenenses SAD

20h30 Tondela – Vitória SC

Segunda-feira, 25 de abril

18h00 SC Braga – FC Porto

20h30 Boavista – Sporting