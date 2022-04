Arouca e Santa Clara empatam na abertura da jornada 30

Arouca e Santa Clara empataram, por 1-1, na abertura da jornada 30 da I Liga, esta sexta-feira. Os açorianos ficam quase fora da luta pela Europa e os nortenhos podem cair para o lugar de "play-off" de manutenção.

Num jogo muito disputado, mas em que o Arouca, mais aflito na tabela, fez mais por ganhar, foi mesmo a equipa de Armando Evangelista a adiantar-se no marcador, por intermédio de André Silva, aos 54 minutos. O melhor marcador do Arouca apanhou uma bola solta na cara do guarda-redes e rematou, sem oposição, para o primeiro golo da tarde.

Aos 72 minutos, no entanto, o Santa Clara conseguiu empatar. A defesa do Arouca limpou mal um cruzamento vindo da direita, para a entrada da área, onde apareceu Ricardinho a disparar de primeira. O remate ressaltou num adversário e sobrou para Kyosuke Tagawa, que, com o guarda-redes batido, só teve de encostar para o golo da igualdade.

Dois minutos mais tarde, André Bukia ainda introduziu a bola na baliza do Santa Clara, porém, o golo foi anulado por fora de jogo do extremo.

Nos minutos finais, de grande pressão por parte da equipa da casa, o Arouca chegou a acertar na barra, mas o marcador não voltou a mexer.

Com este resultado, o Arouca continua no 15.º lugar, com 27 pontos, mais dois do que o Tondela, que ocupa a posição de "play-off" de manutenção, e menos um do que o Famalicão, 14.º, que ainda não entraram em ação.

O Santa Clara, oitavo, com 35 pontos, pode ser ultrapassado por Estoril, menos um ponto, e Marítimo e Boavista, com menos dois, e perde terreno na luta pelas competições europeias: o Vitória, sexto, pode alargar a vantagem para sete pontos, e o Gil Vicente, quinto, para 14.