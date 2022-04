Zé Tiago, médio do Varzim, eleito o melhor jogador da II Liga

Zé Tiago, médio do Varzim, venceu o prémio de melhor jogador do mês de março na II Liga.

O atleta de 33 anos foi titular nos três jogos que a equipa da Póvoa de Varzim disputou no mês de março. O gaiense apontou três golos neste período, dois na vitória diante do Benfica B e um no triunfo contra o Académico de Viseu.

Zé Tiago, camisola 10 dos poveiros, reuniu 16,05% dos votos, mais do que Pedro Mendes, do Rio Ave, que obteve 13,58% e que João Carlos, da Académica, com 10,49%.

Apesar de não terem perdido nenhum confronto no mês de março, os poveiros continuam em lugares de descida. São penúltimos, a dois pontos do Trofense, primeira equipa acima da linha de água.