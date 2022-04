Salvador critica Carvalhal. "Na primeira parte não existimos no campo nem no banco"

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, mostrou-se crítico com Carlos Carvalhal e a equipa, pela má primeira parte em Glasgow, na derrota (3-1) que ditou o adeus à Liga Europa, esta quinta-feira, mas só não incluiu o treinador nos elogios e agradecimentos finais.

Em declarações à Sport TV, após a partida com o Rangers, Salvador admitiu que, na primeira parte, o Braga "não existiu como equipa, nem no campo nem no banco". Uma indireta a Carvalhal, num discurso em que também se atirou à arbitragem do francês François Letexier.

"Corrigimos ao intervalo e, depois, não há palavras para descrever aquilo que os jogadores fizeram. Lutaram, trabalharam, até à exaustão. Ainda conseguiram empatar a eliminatória, mas hoje [quinta-feira] tivemos talvez a pior arbitragem que vimos nesta competição. Esta prova não pode ter árbitros e VARs assim. Foi por isto que o Braga não passou. Pelo que fez nos dois jogos e no prolongamento, merecia passar. Arbitragens destas não podem estar numa competição destas", sublinhou.

Sem elogios para Carvalhal

Salvador deixou um "grande elogio aos jogadores, que tudo fizeram para virar o começo menos bom da equipa", e aos adeptos que foram à Escócia apoiar o Braga. Houve um notável ausente nos elogios: o treinador.

Carlos Carvalhal está no Braga desde a temporada passada. Venceu uma Taça de Portugal e, com a chegada aos quartos de final da Liga Europa, alcançou o segundo melhor resultado europeu da história do clube.

Quando ao campeonato, o Sporting de Braga de Carvalhal alcançou o quarto lugar na primeira época e, nesta, encontra-se na mesma posição, com 55 pontos, menos nove do que o Benfica, terceiro classificado.