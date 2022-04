Reggie Cannon. Jovens do Boavista estão "prontos para substituir Sauer"

O internacional norte-americano Reggie Cannon acredita que os jovens do Boavista estão prontos para ocupar a vaga de Gustavo Sauer, jogador-chave que assinou pelo Botafogo.

"Estamos felizes e tristes pela saída do Sauer, mas a equipa está pronta para colmatar essa saída. O Sauer era um jogador importante, fez tanto por nós esta época e na anterior. Temos jogadores jovens e promissores prontos para darem o salto. É uma oportunidade para todos", afirmou, aos jornalistas antes do treino no Bessa.



O lateral de 23 anos tem sido utilizado como defesa-central na segunda metade da temporada, o que vê como um aspeto positivo: "É bom para o meu futuro, sou versátil, já viram que posso jogar em várias posições".

Reggie Cannon cumpre a sua segunda época no Boavista, diz estar focado em terminar a temporada numa nota positiva, mas assume que "vão surgir rumores no verão".

"É a hora de crescer. Já tive oportunidades, mas continuo focado no Boavista. Vão surgir rumores no verão, tenho estado focado no Boavista, que me deu a oportunidade e quero acabar a época bem. O início da época foi difícil com a lesão e outros problemas, mas o que importa é como se termina. Com as boas exibições que fiz esta época, vão surgir boas oportunidades este verão", afirma.



O Boavista visita o Marítimo na próxima jornada, um jogo decisivo no entendimento do defesa americano.



"O próximo jogo é o mais importante, se vencermos vai ser decisivo para o desfecho da época. É um jogo muito importante, com a saída do Sauer, vamos ver como a equipa se adapta, mas estamos prontos", termina.

Os axadrezados estão no 11º lugar da tabela classificativa, com 33 pontos, a seis do Vitória de Guimarães, no 6º lugar, que poderá dar qualificação europeia.