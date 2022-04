Moreirense acredita na manutenção. "O jogo com o Tondela vai ser uma final"

Jefferson Junior, médio do Moreirense, acredita que o clube tem de encarar não só o encontro com o Tondela, mas todos até ao fim da época, como finais.

"Temos uma final pela frente, o jogo com o Tondela vai ser uma final", diz o brasileiro, que acrescenta: "São cinco finais, mas temos de pensar jogo a jogo, pensar no próximo jogo e ver minuciosamente o que tem de ser feito e não pensar a longo prazo".

Jefferson Junior, garante que o Moreirense, penúltimo classificado da I Liga, está confiante depois do triunfo com o Gil Vicente, por 1-2. "A vitória deu muita confiança um boa vitória mas com muito pela frente para fazer, treinando essa parte mental que sem duvida vais ser importante no próximo jogo".

A vitória da última jornada foi "um jogo de superação" conseguido mesmo a jogar quase toda a segunda parte com menos um jogador - Fábio Pacheco foi expulso aos 47 minutos - o que deixa os cónegos com maior motivação para as próximas finais.

Nesse encontro o grande destaque foi mesmo Jefferson Junior. O médio de 28 anos fez dois golos, os dois primeiros desde que chegou ao clube, em janeiro.

Na hora de recolher os méritos, Jefferson afirma: "É importante marcar, fico feliz de ajudar a equipa, mas é a sequência de fazer o que o mister pede e de estar bem posicionado".