Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão mantém "confiança absoluta" na manutenção do clube minhoto, apesar dos recentes resultados que deixaram a equipa apenas três pontos acima da linha de água.

Apesar das derrotas do Gil Vicente, Rui Pedro Silva deixa grandes elogios à equipa de Ricardo Soares.

"Não podemos analisar o Gil pelas duas últimas jornadas. Tem de ser no cômputo geral. Tem estilo de jogo constante, tem feito jogos excelentes, como na Luz e no Dragão e tem sido uma equipa que tem mantido uma base de jogo e de jogadores que lhe permite a eles estar no quinto lugar. Muito disso advém do seu jogo", atira.

Rui Pedro Silva encara a pressão com naturalidade e como algo positivo nos jogadores.

"A nossa pressão, e tenho incutido isso, é constante. Só uma equipa que tem pressão em todos os jogos consegue ser competitiva. Os resultados não foram positivos, mas as exibições não foram em concordância. Houve boas exibições, uma equipa que quis ganhar. A Pressão é uma energia que tem de existir no jogador. Nós sabemos que só dependemos de nós, temos de ir jogo a jogo", atira.

O Famalicão, 14º classificado da I Liga com 28 pontos recebe o Gil Vicente, quinto classificado com 46, às 18h00 desta sexta-feira.