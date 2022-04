Contra Paços "forte", Vitória tem de ser "fortíssimo" para manter vivo o sonho europeu

Pepa acredita que o Vitória de Guimarães ainda pode chegar ao quinto lugar do campeonato, que dá acesso às competições europeias, porém, é obrigatório ganhar as cinco finais que faltam, a primeira frente a um Paços de Ferreira "forte". Para vencer, há que ser mais forte ainda.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo da jornada 30, o treinador do Vitória vincou que a receção aos pacenses "tem tudo para ser um grande jogo" e que a sua equipa deve vê-la "como uma final, por tudo". Isto porque os vimaranenses ainda ambicionam chegar ao quinto lugar, que pertence ao Gil Vicente, com sete pontos de vantagem.

"Queremos continuar atrás do nosso grande objetivo. Sabemos que não dependemos de nós em relação ao quinto lugar, mas vamos fazer tudo. Queremos ganhar os últimos cinco jogos. O mais importante é o de amanhã [sexta-feira], jogo a jogo. O Paços é uma equipa forte e nós temos de ser fortíssimos para conseguirmos os três pontos", sublinhou.

O Paços de Ferreira "está em crescendo e estável", orientado por um César Peixoto que, segundo Pepa, "está a fazer o seu melhor trabalho na I Liga".