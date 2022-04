Carlos Carvalhal: "Arbitragem teve grande influência"

Carlos Carvalhal considera que a arbitragem teve influência na eliminação do Sporting de Braga nos quartos de final da Liga Europa, após a derrota, por 3-1, no terreno do Glasgow Rangers, esta quinta-feira.

Em declarações à Sport TV, após a partida, o treinador do Braga falou de dois lances chave: um penálti que foi assinalado e outro que não foi.

"O penálti, OK, mas a expulsão? Fora de questão", comentou Carvalhal, sobre o lance de Vítor Tormena, que deu o segundo golo ao Rangers e deixou o Braga reduzido a dez jogadores mesmo antes do intervalo.

Na ponta final do prolongamento, Ricardo Horta cai na área, num lance com o já amarelado Kemar Roofe. Carvalhal queria outra decisão.

"O árbitro tem de marcar penálti e expulsar o jogador com segundo amarelo. A arbitragem teve grande influência no jogo", concluiu.