Botafogo de Luís Castro contrata Lucas Fernandes ao Portimonense

O Botafogo, do português Luís Castro, anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Lucas Fernandes ao Portimonense para a época 2022.

O médio-ofensivo brasileiro, de 24 anos, ruma ao país natal por empréstimo do clube algarvio, que, assim, não poderá contar com ele para a visita ao FC Porto, no sábado, a contar para a jornada 30 da I Liga.

De acordo com a imprensa desportiva nacional, o Botafogo terá ficado com uma opção de compra de quatro milhões de euros, que será ativada automaticamente caso Lucas Fernandes cumpra 70% dos jogos.

Formado no São Paulo, Lucas Fernandes está no Portimonense desde 2019 e tem quase 100 jogos disputados pelos algarvios. Esta época, o médio levava um golo e quatro assistências em 30 jogos de alvinegro.

No Botafogo, Lucas Fernandes será treinado pelo português Luís Castro. Na quarta-feira, o clube da Estrela Solitária anunciou a compra do extremo brasileiro Gustavo Sauer, de 28 anos, ao Boavista.