João Carlos, da Académica, última classificada da II Liga, foi eleito o melhor avançado da prova em março.

O ponta de lança brasileiro, de 27 anos, vence o prémio pelo segundo mês consecutivo, fruto dos quatro golos apontados em março, a FC Porto B, Benfica B e Nacional.

João Carlos reuniu 29,01% dos votos dos treinadores da II Liga. Superou Mendes, do Rio Ave, que recebeu 19,14% dos votos, e Wellington, do Desportivo de Chaves, com 9,88%.