Boavista confirma venda de Gustavo Sauer ao Botafogo de Luís Castro

O Boavista confirmou, esta quarta-feira, a venda de Gustavo Sauer ao Botafogo, treinado pelo português Luís Castro.

Em comunicado no site oficial, o Boavista informa que chegou a acordo pelo extremo brasileiro, de 28 anos, embora não divulgue os valores envolvidos.

Sauer deixa o Bessa ao fim de quatro temporadas, em que marcou 14 golos em 105 jogos. Esta época, a mais prolífica da carreira, levava dez golos e sete assistências em 31 partidas pelos axadrezados.

O Botafogo anunciou, também, a contratação de Gustavo Sauer, ainda que sem revelar valores e duração do contrato.

Gustavo Sauer foi formado no Joinville, do Brasil, antes de rumar ao Daejeon Hana Citizen, do Japão, em 2016. Ao fim de uma época, reforçou o Botev Plovdiv, da Bulgária, e daí deu o salto para Portugal.