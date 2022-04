Benfica goleia Sporting no dérbi "dos miúdos" e está nas meias-finais da Youth League

O Benfica foi até Alcochete golear o Sporting, por 4-0, no dérbi de sub-19 a contar para os quartos de final da Youth League.

Num jogo com casa cheia na academia leonina e com Rúben Amorim, treinador da equipa principal nas bancadas, o Benfica venceu confortavelmente.

As águias abriram o marcador aos 29 minutos. Diego Moreira cruzou largo e surgiu Pedro Santos ao segundo poste, que rematou a contar.

O Benfica resolveu o jogo em dois minutos na segunda parte. Aos 57 minutos, Diego Moreira rematou de pé esquerdo à entrada da área e fez o segundo das águias, antes de Pedro Santos bisar, aos 59.

As contas ficaram quase impossíveis para o Sporting quando Chico Lamba foi expulso, aos 64 minutos, quando travou um avançado do Benfica que ia isolado para a baliza. Em cima do minuto 90, tempo para o "bis" de Diego Moreira, que apenas precisou de encostar depois de defesa incompleta de Callai.



A tarde foi de sonho para os dois avançados das águias: Pedro Santos marcou dois e assistiu um, Diego Moreira marcou dois e assistiu outros dois.

O Benfica vai agora defrontar a Juventus na meia-final da prova, em Nyon, a 22 de abril.