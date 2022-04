Al Musrati viaja com o Sporting de Braga para Glasgow

Há um regresso na lista de convocados do Sporting de Braga para a visita ao Rangers, da Escócia, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Al Musrati, que cumpriu castigo na última jornada do campeonato, viajou com a equipa para Glasgow, na manhã desta quarta-feira. Tal como Gorby, regressado de lesão (voltou a jogar em Vizela, no domingo).

De resto (além dos lesionados de longa duração Sequeira e Roger), ninguém falha à chamada de Carlos Carvalhal.

O Sporting de Braga tentará conservar a vantagem, por 1-0, obtida na primeira mão, em Portugal. Este segundo jogo está marcado para quinta-feira, às 20h00, no Ibrox Stadium, e terá relato online e acompanhamento ao minuto na Renascença, em rr.sapo.pt.

Lista de 24 convocados do Braga:



Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Lukas Hornicek;



Defesas: Yan Couto, Tormena, Diogo Leite, Paulo Oliveira, David Carmo, Buta, Fabiano, Bruno Rodrigues;

Médios: Al Musrati, André Horta, Moura, Berna, Castro, Lucas Mineiro, Gorby;

Avançados: Abel Ruiz, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Rodrigo Gomes, Falé e Vitinha.