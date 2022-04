Tiago Dantas arrisca suspensão por gesto frente ao Sporting

Tiago Dantas, médio do Tondela, arrisca um castigo na sequência de um gesto obsceno no jogo frente ao Sporting, no último sábado.



O médio internacional sub-21, emprestado pelo Benfica aos beirões, fez um gesto para os adeptos leoninos quando o Tondela reduziu a desvantagem.

O gesto não mereceu ação disciplinar imediata da equipa de arbitragem, que não terá visto, mas segundo o mapa de castigos, ainda que sem especificar as razões, o Conselho de Disciplina aguarda esclarecimentos relativamente a um caso que envolve Tiago Dantas.

O médio está assim sob alçada disciplinar e arrisca um castigo. Nuno Santos, do Sporting, foi suspenso uma partida por motivos semelhantes.