Sporting-Benfica. Dérbi da Youth League terá casa cheia

O Sporting anunciou que esgotou os bilhetes para o dérbi frente ao Benfica, a contar para os quartos de final da Youth League, a Liga dos Campeões do escalão de sub-19.

Recorde-se que os sócios do Sporting com quotas em dia tiveram acesso a bilhetes sem custos. O jogo será disputado no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

Esta é a primeira vez que as equipas se defrontam na Youth League, em semana de dérbi das equipas principais, na I Liga.

O Benfica, três vezes finalista vencido, tenta vencer o Sporting, que nunca tinha chegado aos quartos de final.

O jogo está marcado para esta quarta-feira, às 15h00. O vencedor da partida vai defrontar a Juventus nas meias-finais, a 22 de abril. Atlético de Madrid-RB Salzburgo é a outra meia-final.