Oficial. Rafael Ramos é reforço de Vítor Pereira no Corinthians

O Corinthians anunciou a contratação do defesa português Rafael Ramos, tal como a Renascença tinha avançado. O lateral deixa o Santa Clara e assina contrato até junho de 2024 com o emblema brasileiro.

“Estou muito feliz de chegar aqui e ser tão bem recebido por todos. É um clube gigante, eu já conhecia desde pequeno quando eu jogava na consola", disse, numa breve declarações aos meios oficiais do clube.

O lateral de 27 anos esteve as últimas três temporadas no Santa Clara, onde estava em final de contrato. Somou 84 jogos com a camisola dos açorianos.

O defesa formado no Sporting e com breve passagem pelo Benfica, esteve quatro anos na MLS, no Orlando City e Chicago Fire, e passou ainda pelo Twente, da Holanda, antes da mudança para Portugal.

No Brasil, Rafael Ramos vai juntar-se a Vítor Pereira, novo treinador do Corinthians, que terá pedido a sua contratação. No início da época, no Fenerbahce, o técnico português já tinha recrutado Miguel Crespo, na I Liga.