Carlos Fernandes: "Braga tem de marcar um golo em Glasgow"

Marcar em Glasgow, no Ibrox Stadium, é a receita do treinador e antigo defesa Carlos Fernandes para que o SC Braga - emblema que representou - consiga a passagem às meias-finais da Liga Europa. A convicção de Carlos Fernandes é de que a equipa de Carlos Carvalhal não vai manter a sua baliza inviolável na eliminatória com o Rangers e, sendo assim, terá de se salvaguardar marcando, no mínimo um golo, no jogo desta quinta-feira, nas Terras Baixas da Escócia. “O Braga vai ter de ser muito competente, tanto ofensiva como defensivamente, mas não é fácil, o Braga manter a sua baliza sem sofrer golos na Escócia. Acho que a estratégia passará por também o Braga conseguir fazer golos; penso que terá de fazer pelos menos um golo, mas estamos a falar de futebol e tudo é possível”, declara o atual técnico do Vianense numa entrevista a Bola Branca. Na 1.ª mão dos quartos de final com o Rangers (1-0, golo de Abel Ruiz) o SC Braga dispôs de oportunidades para conseguir mais do que a vantagem tangencial com que se vai apresentar no segundo jogo. Pelo que observou na partida disputada na Pedreira, e atendendo às caraterísticas da equipa minhota, Carlos Fernandes entende que o Braga reúne condições para chegar ao golo no Ibrox Stadium. “Já demostrou que tem capacidades para fazer golos a qualquer equipa. Vai ser um jogo difícil como toda a gente sabe, ainda para mais naquele ambiente, mas o Braga, com as suas dinâmicas - e o Carvalhal trabalha as suas equipas muito bem, sempre ambiciosas – tem condições para marcar na Escócia. Acho que passará por aí a receita para ter sucesso nesta eliminatória”, reafirma.

O Rangers-Braga, a contar para a 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, realiza-se na quinta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. Rendido a Vitinha, numa época pouco normal nas equipas de Carlos Carvalhal Na mesma entrevista à Renascença, Carlos Fernandes admite que o SC Braga estaria hoje a lutar por um lugar na Liga dos Campeões na próxima época, não fora a irregularidade exibicional – e de resultados – na primeira volta do campeonato. Na opinião do antigo defesa, a temporada do Braga é algo atípica nas equipas de Carvalhal. Fica marcada pela aposta nos jovens e tem tudo para acabar com saldo positivo. “Visto agora, o balanço da época acaba por ser positivo, porque o Braga chega a esta fase da Liga Europa; isto tem também a ver com o facto de ter percebido que, no campeonato, as coisas estavam muito difíceis, tendo mudado um bocadinho aquilo que era a estratégia do clube. Começou a apostar-se mais nos jovens e estão a recolher os frutos”, declara Carlos Fernandes. Para surpresa do agora treinador e antigo jogador, o Braga versão 2021/22 está bem melhor nesta fase da temporada, o que acaba por ser pouco normal nas equipas treinadas por Carlos Carvalhal. Um fenómeno que Carlos Fernandes entende como resultado da aposta na juventude. “A equipa vem em crescendo o que nem é muito habitual. Por norma, as equipas Carvalhal iniciam muito melhor do que aquilo que aconteceu esta época e depois têm uma ligeira quebra. Este ano foi exatamente o inverso, com a equipa algo irregular - mais ao nível do campeonato – e em crescendo. Se o Braga tem sido mais regular, principalmente na primeira volta do campeonato, provavelmente hoje estaria a lutar por objetivos completamente diferentes”, considera Carlos Fernandes.