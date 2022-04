Morreu "Melinha", fervorosa adepta do Sporting de Braga

Amélia Morais, fervorosa e conhecida adepta do Sporting de Braga, morreu esta segunda-feira. Tinha 86 anos.

Mais conhecida como "Melinha", o clube minhoto recorda como uma "figura carismática e indefectível adepta do Braga. Alguém que colecionava sorrisos por onde passasse. O SC Braga endereça à família e aos amigos as mais sentidas condolências".

Melinha era presença assídua na Pedreira e também em jogos europeus do Sporting de Braga, no estrangeiro.

Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, também recordou a adepta dos arsenalistas.

"Amélia Morais era alguém que primava pela boa disposição e generosidade. Com uma história de solidariedade familiar notável, nunca mais esquecerei os encontros em véspera de Natal em que me designava portador dos donativos que fazia questão de entregar às causas do momento", escreveu.