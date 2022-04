Lucas Fernandes deixa Portimonense e reforça Luís Castro no Botafogo

O Botafogo chegou a acordo com o Portimonense para a cedência do médio Lucas Fernandes por uma temporada e meia, até dezembro de 2023, de acordo com a imprensa nacional.

O médio de 24 anos está no clube algarvio desde 2018 e cumpria a quarta época no Portimonense, onde somou quase 100 partidas.

Conhecedor do futebol português, o treinador Luís Castro recebe o médio por empréstimo, com uma opção de compra de quatro milhões de euros, que será ativada automaticamente caso Lucas cumpra 70% dos jogos.

É o quarto reforço do Botafogo esta época com passado recente no futebol português: Lucas Piazón está emprestado pelo Sporting de Braga, Philipe Sampaio jogou no Tondela, Feirense e Boavista, e Renzo Saravia é ex-FC Porto.

O Botafogo arrancou o Brasileirão com uma derrota por 3-1, em casa, com o Corinthians, de Vítor Pereira.