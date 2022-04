Boavista segura Filipe Ferreira para a próxima época

O Boavista anunciou, em comunicado, a renovação de contrato com o defesa Filipe Ferreira, assegurando a sua continuidade na próxima época.

O defesa, de 31 anos, leva 23 partidas disputadas esta época com a camisola dos axadrezados.

“Estou muito contente por ter a possibilidade de continuar a representar um grande clube como o Boavista. Esta renovação é o reconhecimento do trabalho que tem sido feito e prometo continuar a dar sempre o máximo em prol da equipa”, disse, aos meios do clube.

Filipe Ferreira está a um jogo de atingir a marca dos 200 jogos na I Liga e mostra-se satisfeito por continuar no Bessa.

“Este é um clube especial e que tem nos seus adeptos uma das suas principais forças. Eles são exigentes, mas estão sempre connosco, nos bons e nos maus momentos, e passam uma força incrível aos jogadores, como aconteceu ainda no último jogo. Para além disso, não nos falta nada no Clube, aqui encontramos todas as condições para fazer um bom trabalho, e foi também por isso que quis continuar pelo menos por mais um ano”, afirma.

Ao longo da carreira, representou o Atlético CP, Belenenses, Paços de Ferreira, Nacional e Tondela.