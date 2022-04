Portimonense derrota Famalicão depois de 14 jogos sem ganhar

O Portimonense venceu na receção ao Famalicão por 1-0, em jogo da 29.ª jornada da I Liga, regressando às vitórias depois de 14 jogos sem vencer.

Ao 15.º jogo, a formação de Portimão voltou a sentir o gosto pelo triunfo, num jogo em que bastou o golo de Welinton Júnior, aos 42 minutos, para assegurar três pontos importantes na luta pela fuga aos lugares de despromoção.

Já o Famalicão somou o quinto jogo sem vencer e continua próximo da zona perigosa da tabela. Estão no 14.º lugar, com 28, apenas mais três do que a formação tondelense.

Com esta vitória, o Portimonense chega aos 32 pontos, no 12.º lugar, ficando com sete pontos de vantagem para o Tondela, cujo 16.º posto dá acesso ao “play-off” de manutenção com o terceiro classificado da II Liga.

