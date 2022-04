Pepa: "Resultado fica aquém, fizemos de tudo pelo empate"

Pepa considera que o Vitória de Guimarães merecia ter chegado ao empate, na derrota (0-1) diante do FC Porto, na jornada 29 da I Liga.

Em declarações à Sport TV, o treinador dos vitorianos admitiu que o Porto "foi mais competente no último terço", num jogo "com intensidade e apoio dos adeptos, de classe e apaixonante, entre dois grandes".

"Merecíamos mais, fizemos por isso. O resultado fica aquém do que fizemos durante o jogo. Na segunda parte, tivemos uma entrada fantástica, os jogadores roçaram a perfeição. Faltou-nos mais oportunidades, porque conseguimos empurrar o FC Porto para trás. Faltou-nos materializar oportunidades de golo. Fizemos de tudo, mesmo depois da expulsão, para conseguir o golo do empate", vincou.



Pepa enalteceu o facto de os jogadores do Vitória terem jogado "como se fosse o último jogo da vida" deles. Faltou apenas finalizar:

"No período em que estamos por cima, faltou-nos o último passe, o último critério, para ferirmos a última linha do Porto, que foi muito competente. Acima de tudo, um grande jogo. As três equipas estão de parabéns. Os adeptos levantaram-se a aplaudir a equipa porque sabem que fizemos de tudo. Não com desespero, mas qualidade. Restam-nos cinco finais."