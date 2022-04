Braga resiste meio jogo com menos um e vence em Vizela

O Sporting de Braga venceu no terreno do Vizela, por 0-1, num jogo em que ficou reduzido a dez jogadores ainda antes do intervalo.

A equipa de Carlos Carvalhal abriu o marcador aos 39 minutos. Assistido de calcanhar por Ricardo Horta, Iuri Medeiros atirou a contar.

Porém, cinco minutos depois, Vitinha viu o cartão vermelho direto por um lance de jogo perigoso em que, acidentalmente, deu um forte pontapé na cara de Ivanildo Fernandes, que ficou muito mal tratado.

Apesar de estar a jogar com menos um, Braga conseguiu resistir na segunda parte, com ajuda das defesas de Matheus, e chegou, pela primeira vez esta época, à terceira jornada consecutiva a vencer.

O Braga passa a somar 55 pontos, no quarto lugar, menos nove do que o Benfica, terceiro, e mais nove do que o Gil Vicente, quinto. O Vizela continua em 13.º, com 29 pontos, quatro acima da linha de água.