O Paços de Ferreira subiu ao sétimo lugar da I Liga, este sábado, com uma vitória, por 2-0, sobre o Marítimo, na jornada 29.

Adrian Butzke, logo aos nove minutos, e Nuno Santos, aos 29, construíram a vantagem pacense, que continua a subir na tabela.

Com este triunfo, o Paços sobe ao sétimo lugar do campeonato, com 36 pontos, a três do Vitória de Guimarães, sexto e que só entra em campo no domingo. O Marítimo continua no nono lugar, com 33 pontos.