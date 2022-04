Nota 4 para Luís Godinho. “Esteve bem ao mostrar amarelo a Matheus Reis”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a Luís Godinho, árbitro do Tondela - Sporting.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Luís Godinho fez “globalmente, uma boa arbitragem, com a gestão disciplinar correta”.

Na primeira parte, Sarabia cai na área, mas é corte limpo. O mesmo Sarabia não fez falta para amarelo.

Matheus Reis pisou Bebeto e faltou a marcação da falta. Já não há falta sobre Edwards.

No segundo tempo, esteve bem o árbitro ao mostrar o amarelo a Matheus Reis, que atingiu o adversário em carrinho.

No lance de saída de Adan da área, é bem mostrado o amarelo.

No penálti a favor dos leões, há boa decisão, por mão do jogador do Tondela.

Nota 4 para Luís Godinho.

Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Tondela por 3-1.