Franclim Carvalho lamenta desperdício do Belenenses SAD

Franclim Carvalho lamenta as oportunidades desperdiçadas pelo Belenenses SAD na derrota frente ao Benfica, por 3-1.

"Entrada forte da nossa parte, conseguimos fazer golo logo no primeiro lance de perigo e tivemos uma primeira parte com personalidade com e sem bola. Na segunda parte, o Benfica continuou a carregar e teve oportunidades, deu a volta. Nós também tivemos uma ou duas oportunidades, mas não conseguimos marcar, acontece", referiu o treinador dos azuis, em declarações à BTV.

Esta derrota deixa o Belenenses SAD no último lugar do campeonato, a cinco pontos da salvação. Franclim Carvalho não quis falar sobre a classificação.

"Temos de somar pontos nos cinco jogos que faltam para atingirmos o nosso objetivo final [manutenção]", frisou.