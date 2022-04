Boavista marca cedo ao Arouca e sobe aos dez primeiros

O Boavista subiu ao "top-10" da I Liga, este sábado, com uma vitória sobre o Arouca, por 1-0, na jornada 29.

Um golo de Kenji Gorré, aos 12 minutos, desequilibrou a balança entre as duas equipas e permitiu ao Boavista somar o segundo triunfo consecutivo, o terceiro nos últimos seis jogos (só uma derrota).

Com isto, a equipa de Petit subiu ao décimo lugar, com 33 pontos, menos seis do que o Vitória de Guimarães, sexto, que só joga no domingo.

O Arouca sabe que não cairá para a zona de despromoção nesta jornada, no entanto, fica com vida complicada. É 15.º, com 26 pontos, mais um do que o Tondela, que ocupa a posição de "play-off", e mais três do que o Moreirense, primeira equipa nos lugares de descida direta.