Treinador da Belenenses SAD não espera Benfica ferido

O treinador da Belenenses SAD não espera encontrar um Benfica afetado pela derrota europeia com o Liverpool, este sábado, em jogo da jornada 29 do campeonato.

"Não espero um Benfica ferido, porque são competições diferentes, mas não vencendo há dois jogos acredito que tenham muita vontade de ganhar", diz Franclim Carvalho, em conferência de imprensa.



Olhando para o cansaço que os encarnados podem ter, por terem jogado na terça-feira, o técnico não espera maior facilitismo, porque acredita que Nélson Veríssimo fará uma rotação da equipa.

"Vai ter desgaste, porque teve uma segunda parte muito boa. Não é benefício [para o Belenenses SAD], porque sabemos da qualidade [do Benfica]. Acredito que vão fazer alterações, mas a dinâmica está bem instalada", atirou o treinador português, acrescentando que a sua equipa vai ter de estar pronta para "sofrer sem bola".

Polémica da primeira volta e luta pela manutenção

Ainda recordando o episódio do confronto da primeira volta, no Jamor, em que a Belenenses SAD entrou em campo com apenas nove jogadores, dois deles guarda-redes, face a um surto de Covid-19, Franclim Carvalho diz que "o que passou, passou" e que muita coisa mudou entretanto.

"Quando isso aconteceu eu não estava cá, o Benfica tinha outro treinador, houve muitas mudanças", aditou o técnico que lembrou que o Conselho de Disciplina já se pronunciou sobre o assunto ao ilibar a Belenenses SAD de qualquer culpa.