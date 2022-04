Tondela não se vai remeter à defesa frente ao Sporting

Nuno Campos pretende que o Tondela enfrente o Sporting, no sábado, com um comportamento ambicioso, de busca pela baliza de Adán, e defendendo-se, sempre que possível, "longe da área".

"O Sporting é uma equipa muito forte, é o campeão nacional. O ponto mais forte do Sporting talvez seja o ataque à profundidade, mas também sentem dificuldades quando a outra equipa tem a bola. Não podemos ficar remetidos à nossa defesa e esperar que a bola não entre. Queremos criar os nossos momentos para tentar fazer golo. As minhas equipas, por norma, defendem mais alto. Quando tivermos de estar perto da área estamos, mas se estivermos a defender longe da área, tanto melhor", diz o treinador, em conferência de imprensa.

Mantendo a tónica na atitude que a equipa tem de apresentar, Nuno Campos acrescenta que "a equipa tem de defender como equipa". "Não vale de muito defender só com os defesas. Este vai ser um jogo em que vamos ser obrigados a defender muito bem coletivamente", nota.

Satisfeito com os quatro pontos conquistados nas duas últimas jornadas, o técnico espera dar sequência aos bons resultados e está confiante que a equipa vai "passar uma boa imagem e vai criar dificuldades ao Sporting".

Pressão de uma equipa tem de ser sempre positiva

A pressão dos leões, de lutar pelo título, é mais positiva do que a do Tondela, que está na luta pela permanência, mas Nuno Campos sublinha que os seus jogadores "têm de saber lidar com o momento". "Pressão a sério têm as pessoas de um país que eu conheceço bem, como estão a viver os ucranianos", ressalva o antigo treinador-adjunto do Shaktar Donetsk.

"Queremos demonstrar claramente que queremos ganhar o jogo com o Sporting, como queremos ganhar contra qualquer equipa. Seja contra quem for, o que trabalhamos como equipa tem de estar sempre prensete", remata.



O Tondela está no antepenúltimo lugar da classificação, em posição de "play-off" de manutenção, um ponto atrás do Arouca que está em zona de permanência. "A nossa luta será até ao fim", diz o treinador, lembrando que, apesar dos quatro pontos conquistados nas duas últimas jornadas, " nada está conseguido".

Jota Gonçalves a Khacef não entra nas contas do Tondela para o jogo com os campeões nacionais, bem como Eduardo Quaresma, que está emprestado pelo Sporting.

O Tondela-Sporting, a contar para a jornada 29 do campeonato, realiza-se este sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.