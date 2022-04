Pepa: "O Porto não tem Uribe, nós não temos muitos"

Pepa não lamenta as ausências no meio-campo do Vitória de Guimarães e crê que Sérgio Conceição também não tem razões para o fazer a propósito da ausência de Uribe. O colombiano lesionou-se, não joga com o Vitória, no domingo, mas a equipa minhota não conta com Alfa Semedo e Tiago Silva, castigados, e com Handel, lesionado. André Almeida está em dúvida.

"Gostava que estivessem todos, mas nunca me lamentei pelas ausências. O Porto não tem Uribe, nós não temos muitos. São oportunidades para outros", responde Pepa, que admite apresentar novidades no meio-campo. Ibrahima Bamba, médio da equipa B, poderá ter a primeira oportunidade a titular na equipa principal, depois de já ter sido lançado em três partidas. Nicolas Janvier é o único que tem lugar garantido no setor intermédio.

Pepa aproveitou o momento para reforçar que mais importante do que ausências pontuais é o coletivo. O treinador recorreu às movimentações de mercado em janeiro para recordar que o Vitória perdeu "alguns jogadores que ajudavam muito, nomeadamente, o Sacko, o André [André] e o Marcus [Edwards]". "Mas o nosso foco é no coletivo, independentemente das ausências", decalca.

O último a vencer Sérgio Conceição é quem pode impedir recorde

O FC Porto chega a Guimarães, no domingo, com a possibilidade de bater o recorde invencibilidade na Liga. Os dragões não perdem há 56 jogos, igualaram o recorde do Benfica de John Mortimore, nos anos 70, e se não perderem com o Vitória estabelecem um novo máximo.

Curiosamente, a última derrota do FC Porto no campeonato foi frente ao Paços de Ferreira em 2020/21, então treinado por Pepa. O último treinador a vencer o Porto é aquele que pode impedir Sérgio Conceição de alcançar mais um recorde.