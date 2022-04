Pedro Proença discute erradicação da violência no futebol com o novo Secretário de Estado do Desporto

Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, discutiu, esta sexta-feira, com o Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, a criação de medidas para melhorar o futebol português e erradicar a violência nos estádios.

A discussão, acompanhada pela Direção Executiva de Pedro Proença, versou diversos assuntos, sendo um dos principais a erradicação da violência nos recintos desportivos. Com essa finalidade, a Liga propõe várias medidas, desde a maior rapidez a penalizar os prevaricadores até à partilha mensal das atividades de fiscalização e controlo do combate à violência.

O plano da Liga Portugal passa também por uma "maior intervenção das forças de segurança em caso de desordem nas bancadas" e uma "supervisão da revista por parte das forças de segurança no acesso dos adeptos".

João Paulo Correia e Pedro Proença encontraram-se para discutir vários temas, definidos como urgentes, pelo Presidente da Liga, que desde a tomada de posse sempre se mostrou interessado em receber o novo secretário de estado, para expor as principais medidas orientadoras para o "robustecimento" do futebol português, informou a Liga Portugal.



Apostas desportivas e direitos audiovisuais

A reunião entre o Secretário de Estado com a pasta do desporto, João Paulo Correia, e o presidente da Liga, Pedro Proença, também abordou o tema das apostas desportivas, com a Liga a exigir "alterações para estabelecer uma distribuição justa e equitativa da receita obtida pelas casas de apostas".

No que aos direitos audiovisuais diz respeito, Pedro Proença e a sua Direção Executiva reclamam a conclusão do processo de implementação do processo de centralização dos Direitos Audiovisuais, medida que a liga diz ser "essencial para garantir a melhoria e a sustentabilidade das Sociedades Desportivas".