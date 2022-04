Ricardo Soares espera regresso às vitórias com o Moreirense

O Gil Vicente quer regressar às vitórias já frente ao Moreirense, na sexta-feira, na jornada 29 da I Liga, depois da derrota da ronda anterior.

Ao fim de 13 jogos, o Gil Vicente perdeu, na passada jornada, diante do Arouca. Ricardo Soares não quer que uma vez sejam vezes e espera dar uma alegria aos adeptos no regresso ao Estádio Cidade de Barcelos.

"Espera-nos um jogo difícil, frente a um adversário a necessitar de pontos, que tem qualidade. Vimos de uma derrota e queremos muito regressar às vitórias. Queremos voltar ao registo de sucesso desta época", assinalou o técnico, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Elogios a Jean Irmer, que rumou ao Brasil



Ricardo Soares lamentou a saída de Jean Irmer, que rescindiu contrato com o Gil Vicente e reforçou o Juventude, do Brasil. No entanto, agradeceu "do fundo do coração" e desejou "as maiores felicidades" ao médio brasileiro, de 27 anos, "um profissional exemplar".



"É verdade que o Jean não teve muitos minutos, também teve algumas lesões que o prejudicaram, mas estamos a falar de um profissional de excelência, um exemplo para todos. Todos no clube gostavam muito do Jean e eu não fujo à regra. É daqueles jogadores que marcam qualquer treinador, pela forma de estar, pela ambição, pelo caráter, pela educação e pelo profissionalismo. Sentiu que poderia jogar mais vezes, e bem, e espero que ele seja feliz", salientou o treinador gilista.

Ricardo Soares não espera que mais jogadoras saiam até ao final da época. No verão, a história é outra e o Gil Vicente preparará, com tempo, "as trocas necessárias para manter uma grande exigência".

O Gil Vicente recebe o Moreirense na sexta-feira, às 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos. É o jogo de abertura da jornada 29 da I Liga.