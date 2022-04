Fator casa será decisivo no duelo entre Rangers e Braga

Daniel Candeias considera que aproveitar o jogo em casa, na Pedreira, para conseguir um bom resultado será decisivo para o Sporting de Braga lutar pelo apuramento para as meias-finais da Liga Europa, com o Rangers.

O extremo português, que representou os escoceses entre 2017 e 2019, conhece bem o “ambiente fantástico” em Glasgow e, em entrevista à Renascença, sublinha que “no Ibrox os adeptos são mesmo o 12.º jogador. Transmitem uma energia incrível e a equipa fica ainda mais motivada”.

Esta noite, no Municipal de Braga, é esperada a melhor casa da temporada, com uma assistência a rondar os 20 mil espectadores. Cinco a seis mil serão adeptos do Rangers e Carvalhal apelou aos bracarenses para "abafarem" o apoio ao adversário.

Candeias, atualmente na Turquia ao serviço do Alanyaspor , alerta ainda para o facto de pela frente a equipa portuguesa ter um adversário "habituado a estes jogos, preparado para esta eliminatória”.