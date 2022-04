Académica vai a votos a 15 de maio

A Associação Académica de Coimbra vai realizar eleições no dia 15 de maio, anunciou o clube, esta quinta-feira.

Em publicação no Facebook, o clube de Coimbra informou, também, que as listas candidatas devem ser submetidas até às 20h00 do dia 30 de abril, conforme decidiu a mesa da Assembleia Geral.

No mesmo comunicado, a Briosa informou que o despacho de admissão das candidaturas é proferido no dia 2 de maio.

O clube de Coimbra é presidido por Pedro Roxo, desde 2017, quando sucedeu a Paulo Almeida.

O dia da votação coincide com a última jornada da II Liga, altura em que a Académica pode já ter o destino traçado. Os estudantes são últimos classificados, a 11 pontos do antepenúltimo, à falta de seis jogos para o fim da época.