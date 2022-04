Rodrigo Gomes: "Sonho do Braga é chegar à final da Liga Europa"

Aos 18 anos, Rodrigo Gomes não esperava ter a preponderância que já tem na equipa principal do Sporting de Braga, mas a viver o sonho quer ter a experiência completa.

É nesse sentido que assume que tem "o sonho de chegar à final [da Liga Europa]", repetindo o feito de 2011, que acompanhou quando tinha sete anos.

O objetivo, para já, diz Rodrigo Gomes, em declarações à SportTV, "é pensar jogo a jogo e estar focadosa 100% para ir com vantagem para Glasgow".

O ala esquerdo herdou lugar de Galeno no 11 titular de Carlos Carvalhal, tem sido aposta segura do treinador, na corrida com Francisco Moura, e admite que nunca pensou fazer este número de jogos esta época. Rodrigo agradece à equipa técnica e explica que tudo é resultado do "trabalho muito bem feito na Cidade Desportiva".



Falta-lhe marcar um golo pela equipa principal e se surgir amanhã, melhor, admite.

O Braga-Rangers, a contar para a 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, disputa-se esta quinta-feira, às 20h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.