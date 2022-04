Carvalhal espera uma noite do Braga "para mais tarde recordar"

Carvalhal apela ao apoio dos adeptos, como tem acontecido durante, praticamente, durante toda a época. "Nós temos de tentar ser melhores dentro do campo do que o nosso adversário. Os adeptos do Braga também têm uma missão difícil que é abafar o som extremamente positivo dos adeptos do Glasgow Rangers", desafia.

Carlos Carvalhal pretende acrescentar, esta quinta-feira, mais um capítulo histórico no álbum de recordações do Sporting de Braga. A equipa recebe o Rangers, para a 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, com o objetivo de "fazer uma noite para mais recordar".

O técnico português esteve em Glasgow, no domingo, a assistir ao Old Firm, o dérbi entre Rangers e Celtic, e considera que "foi importante lá ter ido", porque apesar de todo o material a que tem acesso sobre o adversário, foi possível captar aspetos emocionais e tirar notas sobre "um ou outro pormenor" que se identificam melhor ao vivo.

"Deu para perceber a capacidade e os pontos debéis do Rangers. Vamos a jogo para exponenciar esses pontos debéis", observa. Alfredo Morelos é o grande ausente do lado escocês, mas Carvalhal não valoriza a falta que o avançado colombiano fará a Giovanni van Bronckhorst, bombardeado com questões sobre Morelos na conferência de imprensa do Rangers.



"As ausências são normais nas equipas, faz parte do jogo", resume, lembrando que ao Braga faltam também alguns jogadores. No caso, Carvalhal não conta com Sequeira, Roger e Gorby.