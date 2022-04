Sporting de Braga "pode sonhar com a meia-final da Liga Europa"

Barroso, antigo médio do Sporting de Braga, acredita que os minhotos vão continuar a surpreender na Liga Europa e podem sonhar com a qualificação para as meias-finais da Liga Europa, frente ao Rangers.

Na quinta-feira, o Braga recebe o Rangers na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, depois de terem eliminado o Sheriff e o Mónaco.

Barroso espera um jogo difícil, mas recorda o bom momento que a equipa de Carlos Carvalhal atravessa.

"Espero um jogo mais difícil que o anterior, como é normal, mas já o tinha dito com o Mónaco que acreditava que o Braga iria passar. Algumas pessoas riram-se, mas passou e está na fase seguinte. Na minha opinião, tem uma grande hipótese de chegar às meias-finais. Eles gostam deste tipo de jogos, que não são fechados. O Braga está num grande momento, excelentes jogadores e vai fazer história", diz, à Renascença.

Hoje com 51 anos, Barroso jogou 11 épocas no Sporting de Braga, onde realizou quase 300 partidas. Na última jornada dos respetivos campeonatos, o Braga venceu em casa o Benfica por 3-2 e o Rangers perdeu em casa, com o Celtic, por 2-1.

Nesta entrevista a Bola Branca, Barroso diz que são provas diferentes, mas que as vitórias moralizam os jogadores

"São jogos diferentes e provas diferentes, mas as vitórias dão moral às equipas. O Sporting de Braga está num momento muito bom, com muita juventude, que está com muito alento e confiança. O Braga poderá sonhar com a meia-final da Liga Europa, porque gosta deste tipo de jogos", acresenta.