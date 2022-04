Varzim bate FC Porto B e ainda sonha com a manutenção

O Varzim reiterou que está na luta pela manutenção na II Liga, esta segunda-feira, com uma vitória sobre o FC Porto B, por 2-1.

Os portistas, que tiveram no onze Rúben Semedo e Fernando Andrade, da equipa principal, adiantaram-se no marcador, aos 22 minutos de jogo, por intermédio de Gonçalo Borges. No entanto, André Micael tirou a equipa de Pedro Ferreira de mais apuros com um bis, aos 25 e 83 minutos.

Com este resultado, o Varzim passa a somar 26 pontos. Embora continue na zona de despromoção, no penúltimo lugar, está com os mesmos pontos do Sporting da Covilhã, que ocupa o lugar de acesso ao "play-off" de manutenção, a um do Académico de Viseu, primeira equipa acima da linha de água, e a dois do cada vez mais aflito Trofense, 14.º.