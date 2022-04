Sá Pinto não desiste do Moreirense. "Não abandono até ao final"

O treinador Ricardo Sá Pinto não deixa o Moreirense até ao fim da época. Depois da derrota com o Vitória de Guimarães, por 1-0, que empurra os minhotos para o último lugar da I Liga, o técnico garante que vai continuar "de corpo e alma".

"Sou treinador e tenho de arranjar soluções, senão não estou a fazer nada. Enquanto a direção achar que sou solução, estarei aqui de corpo e alma e não abandono até ao final. Acreditam no meu trabalho, estamos juntos até ao final e vamos juntos até ao final", disse, em conferência de imprensa.



A jornada 28 não poderia ter sido pior para o Moreirense. Para além de não ter somado pontos, viu os rivais na manutenção Belenenses SAD, Tondela e Arouca vencerem os seus jogos.

Com seis jornadas por disputar, 18 pontos, o Moreirense é último classificado, com 20 pontos, menos um do que a Belenenses SAD, menos cinco do que o Tondela, e a seis do Arouca, que ocupa o primeiro lugar de manutenção direta.

No fim do dérbi minhoto com o Vitória de Guimarães, Sá Pinto esteve à conversa com os adeptos.

"São pessoas que vivem o clube e temos de as respeitar muito. Alguns, se calhar, até deixam de comer para verem o Moreirense. Vi muitas pessoas a chorar, desesperadas, que não conseguem encontrar explicações. Como treinador e líder, não fujo às minhas responsabilidades. Tive de me disponibilizar aos adeptos para o que quisessem falar comigo. Estarei sempre disponível para dar justificações a toda a hora", termina.



Sá Pinto é o terceiro treinador da época do Moreirense, depois de João Henriques e Lito Vidigal. O antigo técnico de Sporting e Braga assumiu o comando técnico em janeiro e soma duas vitórias, dois empates e oito derrotas em 12 jogos orientados.