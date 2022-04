Mário Silva: "Aqueles dois golos em cima do intervalo dificultaram ainda mais"

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, defende que o momento-chave do encontro foi o final da primeira parte em que os insulares sofreram dois golos de rajada, que neutralizaram as ambições de sair com pontos no embate com o FC Porto.

"Aqueles dois golos em cima do intervalo dificultaram ainda mais", disse o técnico do Santa Clara, que acrescentou que antes desse momento não se lembra de qualquer lance de perigo dos azuis-e-brancos.

O ex-treinador das camadas jovens dos dragões afirmou também na zona de entrevistas rápidas que a equipa sabia que os vice-campeões nacionais são fortes nas bolas paradas, mas mesmo assim não conseguiram evitar que o adversário marcasse dessa forma.