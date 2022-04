Tondela ganha na Madeira

O Tondela venceu o Marítimo, por 3-1, na Madeira, em partida da jornada 28 da I Liga.

Os golos dos visitantes foram apontados por Salvador Agra, de grande penalidade, Rafael Barbosa e Tiago Dantas. O Tondela não vencia para o campeonato há dois meses.

Pelos insulares ainda empatou com um autogolo de Marcelo Alves.

Com este triunfo, o primeiro do técnico Nuno Campos desde que chegou, o Tondela sobe aos 25 pontos. Já o Marítimo continua com 33 pontos.

Veja o resumo da partida: