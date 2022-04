Nota 3 para Vitor Ferreira. “Parece ter sido boa decisão no penálti”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Vitor Ferreira, árbitro do Sporting – P. Ferreira.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que as imagens no lance do penálti sobre Paulinho não são completamente esclarecedoras, mas como o guarda-redes do Paços aceita com naturalidade “parece ter sido boa decisão”.

Ainda na primeira parte, num lance entre Rui Pires e Porro, o jogador dos castores “mereceria o cartão amarelo”.

Já o amarelo a Palhinha “é exagerado, nem falta existiu”.

Na segunda parte, é injusto o amarelo a Antunes, do Paços Ferreira. Ajustado é o cartão a Sarabia.

Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Paços Ferreira por 2-0.

Nota 3 para o árbitro.