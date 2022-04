O V. Guimarães derrotou o Moreirense no dérbi do Minho, por 1-0, complicando as contas dos cónegos na I Liga.

O único golo da partida foi apontado por Rochinha.

No final da partida, o técnico Ricardo Sá Pinto enfrentou a ira de alguns adeptos do Moreirense.

Veja o resumo da partida.