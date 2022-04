César Peixoto. “Em muitos momentos dominámos o jogo”

O treinador do Paços Ferreira deixa elogios aos seus jogadores, apesar da derrota (2-0) em Alvalade.

“Sabíamos que ia ser difícil, perante uma boa equipa, bem organizada, bem trabalhada pelo Ruben, que está de parabéns. Fizemos um bom jogo, jogámos no campo inteiro, pressionámos a campo inteiro. Tivemos bola, em muitos momentos dominámos o jogo, quisemos ser pró-ativos, é com este futebol que nós queremos continuar, é com este futebol que estamos a crescer”, referiu César Peixoto.

O técnico dos castores não poupou nas palavras: “Tenho muito orgulho nos meus jogadores, na forma como encararam o jogo, como tiveram a coragem, o caráter e a personalidade para vir aqui, perante o campeão nacional, que é uma grande equipa, jogar desta forma. Poucas equipas aqui o fizeram e é assim que vamos continuar até ao final, é assim que vamos continuar a fazer pontos”.

Peixoto admite, no entanto, que ainda falta algo à sua equipa: “Aqui e ali podíamos ter sido mais agressivos, faltou-nos isso hoje, mas temos sido, temos feito golos, hoje não fizemos, mérito do Sporting”.

“Dignificámos o futebol e o jogo”, resumiu.

O Sporting venceu o P. Ferreira por 2-0, com golos de Sarabia e Nuno Santos.