Belenenses SAD derrota Portimonense e tenta respirar

A Belenenses SAD venceu o Portimonense, por 2-0, em partida da jornada 28 da I Liga e continua a luta pela permanência.

Os golos dos azuis foram apontados por Alisson Safira e Pedro Nuno.

Do lado dos algarvios destaque para a expulsão do defesa Wyllian, aos 38 minutos. O capitão reagiu mal e deu um encontrão no árbitro.

Após este triunfo, a Belenenses SAD deixa, à condição, a “lanterna vermelha”, com 21 pontos, mais um que o Moreirense, que nesta jornada recebe o Vitória Guimarães. A equipa que joga no Jamor soma 328 minutos sem sofrer golos, mais do que qualquer outra equipa em Portugal.

Já o Portimonense sofreu a quarta derrota consecutiva e está com 29 pontos no 11.º lugar.

Veja o resumo da partida: