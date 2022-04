Arouca derrota Gil Vicente e marca golo do ano

O Arouca venceu o Gil Vicente, por 2-1, em partida da jornada 28. Destaque para o segundo golo dos arouquenses que é para ver e rever.

André Silva marcou os dois golos dos donos da casa, o segundo sobe ao top dos tentos do campeonato: um chapéu antes do grande círculo batendo um adiantado Frelih.

A equipa de Barcelos ainda reduziu por Lucas Cunha, já nos descontos, mas acaba por sofrer a primeira derrota do ano.

O Gil Vicente, que também viu Giorgi Aburjania ser expulso aos 90 minutos, mantém a quinta posição, com 46 pontos, agora a seis do Sporting de Braga (quarto), enquanto o Arouca segue no 15.º posto, com 26, cinco acima dos lugares de despromoção.

Veja o resumo da partida: