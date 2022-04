Árbitro morre em partida do campeonato do Inatel

O árbitro Victor Leitão morreu, este sábado, no Campo das Marotas, em Pontével, no concelho do Cartaxo, quando dirigia o jogo entre GD Pontével e São Fecundo, do campeonato do Inatel.

O homem de 56 anos caiu inanimado no início da segunda parte do jogo, tendo sido assistido pelos Bombeiros Municipais do Cartaxo.

A situação de paragem cardiorrespiratória não foi revertida, apesar dos esforços também da equipa do INEM.

A partida não foi retomada e está adiada.

A Fundação Inatel emitiu uma nota de pesar pela morte do árbitro.